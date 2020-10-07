Национальный банк Кыргызстана приостановил работу системы SWIFT, а также рекомендовал банкам временно прекратить работу для предотвращения оттока капитала из страны.

Об этом заявила представительница Нацбанка Аида Карабаева.

“Официально заявляем, что во избежание оттока капитала из страны система осуществления трансграничных платежей SWIFT также отключена”, – сообщила Карабаева.

Представитель Нацбанка подчеркнула, что такие меры принимаются в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций.

Приостановить деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране рекомендовали также коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям .

Представительница регулятора отметила, что продолжает работать национальная платежная система “Элкарт”.

Напомним, 5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.