Об этом заявила представительница Нацбанка Аида Карабаева.
“Официально заявляем, что во избежание оттока капитала из страны система осуществления трансграничных платежей SWIFT также отключена”, – сообщила Карабаева.
Представитель Нацбанка подчеркнула, что такие меры принимаются в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций.
Приостановить деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране рекомендовали также коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям .
Представительница регулятора отметила, что продолжает работать национальная платежная система “Элкарт”.
Напомним, 5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.
- Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые протесты.
- 6 октября стало известно, что мэр столицы Кыргызстана – Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку.
- Также после того, как бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку, в стране назначили нового главу правительства – им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.