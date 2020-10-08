В Кыргызстане заявили о пропаже президента Сооронбая Жээнбекова

Об этом сообщает “Интерфакс-Запад”.

“Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу”, – отметил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

Он добавил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.

“Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям”, – сказал Суваналиев.

Он также подчеркнул, что политическая ситуация в стране остается напряженной.