В Кыргызстане заявили о пропаже президента Сооронбая Жээнбекова

Об этом сообщает “Интерфакс-Запад”.
“Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу”, – отметил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.
Он добавил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.
“Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям”, – сказал Суваналиев.
Он также подчеркнул, что политическая ситуация в стране остается напряженной.
Напомним, 5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.
- Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые протесты.
- 6 октября стало известно, что мэр столицы Кыргызстана – Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку.
- Также после того, как бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку, в стране назначили нового главу правительства – им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.