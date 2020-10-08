Covid-19 Украина

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В Кыргызстане заявили о пропаже президента Сооронбая Жээнбекова

Совет безопасности Кыргызстана заявил, что местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова неизвестно.

Четверг, 8 октября 2020, 12:20

Об этом сообщает “Интерфакс-Запад”.

“Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу”, – отметил заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

Он добавил, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.

“Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям”, – сказал Суваналиев.

Он также подчеркнул, что политическая ситуация в стране остается напряженной.

Напомним, 5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.

  • Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые протесты.
  • 6 октября стало известно, что мэр столицы Кыргызстана – Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку.
  • Также после того, как бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку, в стране назначили нового главу правительства – им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.
Теги: выборы, Киргизстан, протетси, Президент

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