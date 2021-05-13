У Нью-Йорку (США) біля будівлі консульства Ізраїлю відбулися протести і сутички на фоні новин про ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Про це, зокрема, інформують телеканали CBS News та WNBC.

Інтенсивні протести відбувалися у цей вівторок, 11 травня.

До будівлі консульства на Мангеттені прийшли сотні демонстрантів: одні з них виступали на підтримку Ізраїлю, інші – Палестини.

Протестувальники вийшли на вулиці Нью-Йорка на тлі загострення конфлікту між ізраїльськими силами і палестинцями та нещодавніми ракетними обстрілами між Ізраїлем та сектором Газа.

Багато хто з демонстрантів тримали прапори Ізраїлю та Палестини.

У якийсь момент між протестувальниками із різних “таборів підтримки” виникли сутички, звучали образи з обох сторін.

За даними журналістів CBS, протягом протесту люди з обох сторін збиралися і намагалися розпочати мирний діалог, проте здебільшого це заглушалося криками.

“Тероризм – це тероризм, де б він не був”, – заявив один із протестувальників у коментарі журналістам CBS.

А інший висловив думку, що якщо конфлікт на Близькому Сході продовжиться, то “помруть не лише палестинці, а й невинні ізраїльтяни”.

Поліцейські Нью-Йорка намагалися втримати ситуацію під контролем.

Як інформує WNBC із посиланням на правоохоронців, під час протесту були здійснені затримання, проте точні дані про кількість затриманих не озвучуються.

У день протесту консульство Ізраїлю відправило співробітників додому.

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Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяким цілям в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.