Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Как сообщалось ранее, вчера в Украины прибыл спецрейс из Катара, которым были эвакуированы также граждане с острова Бали. Пассажиры этого рейса сообщали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную 14-дневную обсервацию. Было предложено два варианта — бесплатное размещение в отеле “Козацький”, что на Майдане Независимости в Киеве, и платное (от 169 до 338 евро с человека) в других отелях столицы.
Вечером понедельника стало известно, что у одного из граждан, помещенных в “Козацький”, повышенная температура. Его госпитализировали.
“На обсервацию в отель “Козацький” вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили сегодня, 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура тела. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские”, — говорится в сообщении.
На данный момент мужчина находится в больнице, ему сделали тест на COVID-19.
“В случае положительного результата будет приниматься решение о обследование всех лиц, с которыми контактировал пациент”, — отметили в НПУ.
- Кабмин принял решение обязать всех украинцев, вернувшихся из-за границы после 29 марта, пройти двухнедельную обсервацию.
- Сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил эвакуированных граждан, что в среду всем будут проведены ПЦР-тесты на коронавирус, и в случае, если никто из прибывших не болен, всех отпустит на самоизоляцию дома.
- Эвакуированных 29 марта из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.