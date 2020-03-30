Один из пассажиров рейса "Доха — Киев", помещенных на обсервацию в отеле "Козацький" в Киеве, госпитализирован с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как сообщалось ранее, вчера в Украины прибыл спецрейс из Катара, которым были эвакуированы также граждане с острова Бали. Пассажиры этого рейса сообщали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную 14-дневную обсервацию. Было предложено два варианта — бесплатное размещение в отеле “Козацький”, что на Майдане Независимости в Киеве, и платное (от 169 до 338 евро с человека) в других отелях столицы.

Вечером понедельника стало известно, что у одного из граждан, помещенных в “Козацький”, повышенная температура. Его госпитализировали.

“На обсервацию в отель “Козацький” вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи мужчину поместили сегодня, 30 марта. Вскоре ему стало плохо и у него поднялась температура тела. Поэтому на место вызвали врачей, которые приняли решение о госпитализации пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские”, — говорится в сообщении.

На данный момент мужчина находится в больнице, ему сделали тест на COVID-19.

“В случае положительного результата будет приниматься решение о обследование всех лиц, с которыми контактировал пациент”, — отметили в НПУ.