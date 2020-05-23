Об этом сообщила на своей странице в Facebook замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.

По ее словам, у нардепа – легкие симптомы заболевания.

“Появилась подтвержденная информация, что тест обнаружил COVID-19 у нашего коллеги из “СН” Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления!” – отметила Кравчук.

Информацией об Аристове она дополнила свой пост о планах по возобновлению работы Парламента. Так, ранее Кравчук написала, что за несколько последних дней на коронавирус были протестированы 87 сотрудников Парламента, из них – 53 депутата, и все результаты были отрицательными.

Тестирование было проведено после того, как коронавирус обнаружили у нардепа от “Батькивщины” Олега Мейдича. В связи с этим в Раде отменили пленарные заседания 21 и 22 мая.

Кравчук предполагала, что Парламент сможет вернуться к пленарному режиму работы уже со 2 июня.

Стоит отметить, что о заражении Аристова коронавирусом также сообщил в своем Telegram-канале нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко.