Об этом он заявил в интервью “Радио Свобода”.
Он отметил, что с начала эпидемии коронавирусом переболели около 10 нардепов. Он отметил, что это официальная цифра, но предполагает, что таковых было 15, но они не сообщили о болезни.
“На сегодняшний день больных, к счастью, нет. Я надеюсь, так будет и дальше”, – заявил Разумков.
Он пояснил, что среди сотрудников аппарата также нет случаев коронавирусной болезни.
“Мне сложно сказать обо всех помощниках (нардепов, – ред.), потому что у народного депутата много помощников, которые работают на общественных началах. И 100% дать не могу. Но, насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам такая информация не поступала, не сообщали”, – отметил он.
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