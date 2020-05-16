Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что среди народных избранников, а также среди работников аппарата нет больных коронавирусом.

Об этом он заявил в интервью “Радио Свобода”.

Он отметил, что с начала эпидемии коронавирусом переболели около 10 нардепов. Он отметил, что это официальная цифра, но предполагает, что таковых было 15, но они не сообщили о болезни.

“На сегодняшний день больных, к счастью, нет. Я надеюсь, так будет и дальше”, – заявил Разумков.

Он пояснил, что среди сотрудников аппарата также нет случаев коронавирусной болезни.

“Мне сложно сказать обо всех помощниках (нардепов, – ред.), потому что у народного депутата много помощников, которые работают на общественных началах. И 100% дать не могу. Но, насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам такая информация не поступала, не сообщали”, – отметил он.