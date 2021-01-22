По делу о пожаре в Харькове задержаны четверо подозреваемых: новые детали

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
В рамках уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей в порядке ст. 208 задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением.
Кроме того, задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.
По словам Венедиктовой, установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за лицами пожилого возраста. Стоимость пребывания в пансионате “Золотое время” они оценивали в среднем в 15 000 гривен.
У задержанного владельца на участке сразу два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к нему без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, подключено электро- и газоснабжение, путем подключения от коммуникаций дома, который надлежащим образом оформлен.
Во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена также деятельность так называемого “реабилитационного центра” для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.
Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.
Генпрокурор добавила, что следственным путем проверяются следующие основные версии:
- Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня);
- Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;
- Пожар возник в результате замыкания электросети.
Кроме того, прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным ли образом отдельные должностные лица ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.
Пожар в харьковском пансионате
Около 15 часов в четверг, 21 января, в доме на ул. Нижняя Гиивская, 150Б в Харькове произошел пожар. Как выяснилось, в этот дом был оборудован под пребывания пожилых людей. Во время пожара внутри находились около 30 человек (27 человек преклонного возраста, 4 человек персонала). В результате пожара погибли 15 человек, еще 5 пострадали (2 в состоянии средней тяжести, 3 — в удовлетворительном).
Причину пожара установит следствие. Сейчас были озвучены версии о неосторожном обращении с электронагревательными приборами, а также о возможной связи с недавним ремонтом газового оборудования в доме.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”. С этой целью создана государственная комиссия под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Комиссия будет установить причины этой трагедии и разработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.
В Харькове объявили 22 января Днем траура по погибшим в результате пожара.