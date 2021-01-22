По делу о пожаре в Харькове задержаны четверо подозреваемых: новые детали

Правоохранители задержали четырех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в пансионате для пожилых людей "Золотое время".

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

В рамках уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей в порядке ст. 208 задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением.

Кроме того, задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

По словам Венедиктовой, установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за лицами пожилого возраста. Стоимость пребывания в пансионате “Золотое время” они оценивали в среднем в 15 000 гривен.

У задержанного владельца на участке сразу два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к нему без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, подключено электро- и газоснабжение, путем подключения от коммуникаций дома, который надлежащим образом оформлен.

Во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена также деятельность так называемого “реабилитационного центра” для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.

Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.

Генпрокурор добавила, что следственным путем проверяются следующие основные версии:

Пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня);

Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;

Пожар возник в результате замыкания электросети.

Кроме того, прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным ли образом отдельные должностные лица ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.