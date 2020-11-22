В США могут провести первую вакцинацию от COVID-19 уже 11-12 декабря

Об этом сообщает CNN.
В эту пятницу, 20 ноября, компания-разработчик вакцины Pfizer подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на экстренное использование вакцины-кандидата.
Сообщается, что на 10 декабря запланировано заседание консультативного комитета по вакцинам.
Доктор Слауи сказал, что в случае одобрения вакцину могут начать распространять и использовать на следующий день.
“Наш план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцину к местам иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, возможно, на второй день после утверждения – 11 или 12 декабря”, – сказал он.
Как отмечает издание, первыми вакцину получат люди с тяжелыми болезнями, пожилые и медработники.
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