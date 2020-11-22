Covid-19 Украина

обновлено 22.11.2020 в 20:02

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В США могут провести первую вакцинацию от COVID-19 уже 11-12 декабря

Глава правительственного отдела по разработке вакцины против коронавируса в США доктор Монсеф Слауи заявил, что первые американцы могут получить прививку от коронавируса уже 11 декабря.

Воскресенье, 22 ноября 2020, 19:57

Об этом сообщает CNN.

В эту пятницу, 20 ноября, компания-разработчик вакцины Pfizer подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на экстренное использование вакцины-кандидата.

Сообщается, что на 10 декабря запланировано заседание консультативного комитета по вакцинам.

Доктор Слауи сказал, что в случае одобрения вакцину могут начать распространять и использовать на следующий день.

“Наш план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцину к местам иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, возможно, на второй день после утверждения – 11 или 12 декабря”, – сказал он.

Как отмечает издание, первыми вакцину получат люди с тяжелыми болезнями, пожилые и медработники.

  • Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
  • Ранее американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания.
  • Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина – кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. #Буквы рассказывали, что известно о вакцине.
  • Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.
Теги: Pfizer, вакцина против коронавируса, вакцина, Коронавирус

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