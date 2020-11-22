В США могут провести первую вакцинацию от COVID-19 уже 11-12 декабря

Глава правительственного отдела по разработке вакцины против коронавируса в США доктор Монсеф Слауи заявил, что первые американцы могут получить прививку от коронавируса уже 11 декабря.

Об этом сообщает CNN.

В эту пятницу, 20 ноября, компания-разработчик вакцины Pfizer подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на экстренное использование вакцины-кандидата.

Сообщается, что на 10 декабря запланировано заседание консультативного комитета по вакцинам.

Доктор Слауи сказал, что в случае одобрения вакцину могут начать распространять и использовать на следующий день.

“Наш план заключается в том, чтобы иметь возможность доставить вакцину к местам иммунизации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, возможно, на второй день после утверждения – 11 или 12 декабря”, – сказал он.

Как отмечает издание, первыми вакцину получат люди с тяжелыми болезнями, пожилые и медработники.