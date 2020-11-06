На фоне выборов президента США, в стране фактически не обращают внимание на количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Так, за последние сутки, 5 ноября, в США зарегистрировали 121 тысячу 54 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это на почти 18 тысяч больше, чем сутками ранее и абсолютный рекорд с начала эпидемии.

Самые высокие показатели заболеваемости на COVID-19 пришлись именно на пост выборный период – 4 и 5 ноября.

На следующий день после выборов, 4 ноября, в США впервые с начала эпидемии коронавируса зафиксировали более 100 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки.

При этом, 4 из 10 американских избирателей заявили, что для них важнее экономический рост страны, нежели усилия кого-то из кандидатов в президенты касательно ограничений для распространения коронавируса. в первую очередь, так говорили сторонники политики Дональда Трампа.

В то же время представители сферы охраны здоровья по всей стране пытаются привлечь внимание американцев, предупреждая, что рост количества новых случаев заражения COVID-19 не замедляется.