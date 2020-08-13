Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне еще нет конкретного решения – какой будет реакция на нынешние события в Беларуси. Это могут быть санкции или "другие варианты".

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

“Нас невероятно беспокоит ситуация с выборами, и мы глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и честными … Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как должны относиться”, – отметил Помпео.

Помпео сказал, что в Вашингтоне рассматривают различные сценарии реакции на события в Минске. В частности, это прекращение поставок нефти из США, санкции или же какой-то другой вариант.

“Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать – и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке – на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам – это еще только предстоит определить. Выборы состоялись совсем недавно, и мы понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем”, – пояснил он позицию Белого дома.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.

12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.