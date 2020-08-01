Верховный суд США отклонил иск двух общественных организаций, требующих запрета на строительство стены на границе страны с Мексикой. За решение проголосовали пятеро судей.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Две общественные организации, Sierra Club и Коалиция южных приграничных городов, требовали, чтобы на время судебных разбирательств строительство пограничной стены приостановили. Также они считали, что судьи должны запретить строительство этого сооружения, так как стена ограничивает права и свободы граждан.

Но суд не только не запретил продолжать строить стену, но также разрешил потратить из бюджета Министерства обороны Штатов 2,5 миллиарда долларов на сооружение.

По итогам голосования пять судей выступили за разрешение строительства, в то время как четверо оказались против.

В феврале коалиция из 16 штатов США во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить чрезвычайную ситуацию для сбора средств на строительство стены на мексиканской границе.

После этого Трамп объявил чрезвычайное положение около границы и для строительства стены Пентагон выделил 1 млрд долл.

В мае федеральный судья заблокировал строительство отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате объявления президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации.