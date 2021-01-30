В США в третий раз отменили один из крупнейших и самых известных музыкальных фестивалей мира Coachella из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Мероприятие было запланировано на 9 – 18 апреля. Но его вновь отложили из-за опасений вспышки заболеваемости COVID-19.

Кроме того, отменен еще один фестиваль – Stagecoach, посвященный кантри-музыке, который также планировался на апрель. Оба мероприятия обычно проводятся в штате Калифорния, США.

В департаменте здравоохранения округа Риверсайд (где проводятся мероприятия) считают, что их проведение может увеличить риск распространения коронавируса, поскольку фестивали привлекают тысячи гостей.

Например, Coachella обычно посещали более ста тысяч человек со всего мира.

“Если бы на этих фестивалях был обнаружен COVID-19, объем и количество посетителей, а также характер места проведения сделали бы невозможным отслеживание тех, кто может оказаться в опасности”, – отметил сотрудник здравоохранения округа Риверсайд доктор Кэмерон Кайзер.

Новые даты проведения фестивалей пока не озвучивались.

В прошлом году на фоне пандемии коронавируса фестивали сначала перенесли с апреля на октябрь, а потом и вовсе отменили.

Среди хедлайнеров Coachella были заявлены группа Rage Against The Machine и музыкант Фрэнк Оушен. Кроме того, должны были выступить множество других музыкантов, включая репера Трэвиса Скотта, продюсера и диджея Кельвина Харриса и певицу Лану Дель Рей.

Как сообщает американский телеканал CNN, в округе Риверсайд зарегистрировано 271 910 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 3091 летальный случай, связанный с COVID-19.

СПРАВКА. Фестиваль музыки и искусств в долине Коачелла, также известен как Коачелла-фест или просто Коачелла — музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния. Один из крупнейших, самых известных и самых прибыльных музыкальных фестивалей в США и во всем мире. Впервые мероприятие состоялось в 1999 году. В число выступающих включены группы различной жанровой направленности — инди-рок, хип-хоп, электронная и поп-музыка; в рамках фестиваля также проходят художественные и скульптурные выставки. На фестивале любят появляться знаменитости.

Stagecoach — ежегодный фестиваль кантри-музыки, проходящий в Индио, штат Калифорния, США. Это самый кассовый фестиваль, посвященный музыке кантри, в мире.