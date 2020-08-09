Об этом сообщает Bloomberg.
В сообщении сказано, что компания собирается купить американский сегмент приложения TikTok.
Если сделка все-таки состоится, то Twitter, вероятнее всего, потребуется помощь других инвесторов. На данный момент рыночная капитализация Twitter составляет около $29 млрд, тогда как стоимость TikTok может составить даже $30 млрд.
В администрации TikTok заявили по этому поводу, что это всего лишь “рыночные слухи”.
Также стало известно, что компания Microsoft рассматривает возможность покупки TikTok за 10 – 30 млрд. долларов. Переговоры продолжались несколько недель, но чем закончились – неизвестно.
Как сообщалось ранее, власти США выражали опасения, что TikTok, которым владеет китайская компания ByteDance, может создавать угрозы национальной безопасности, и анонсировала возможный запрет приложения.
В ответ на обвинения в проблемах с безопасностью и связях с китайским правительством TikTok открыл доступ к своим алгоритмам обработки данных.
Тогда же компания обвинила Facebook в попытках вытеснить конкурента с рынка и призвала к добросовестной конкуренции. Говоря об этом, гендиректор TikTok Кевин Майер вспоминал о неоднократных попытках Facebook создать приложение-аналог TikTok и заявил об атаках со стороны конкурента, замаскированные под патриотизм.
- Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил запретить сервис TikTok в США до 15 сентября, если китайская компания-разработчик не передаст все права США.
- Компания Microsoft ведет переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке сервиса.
- 7 августа президент США Дональд Трамп распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны. Распоряжения вступят в силу через 45 дней.