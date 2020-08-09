Об этом сообщает Bloomberg.

В сообщении сказано, что компания собирается купить американский сегмент приложения TikTok.

Если сделка все-таки состоится, то Twitter, вероятнее всего, потребуется помощь других инвесторов. На данный момент рыночная капитализация Twitter составляет около $29 млрд, тогда как стоимость TikTok может составить даже $30 млрд.

В администрации TikTok заявили по этому поводу, что это всего лишь “рыночные слухи”.

Также стало известно, что компания Microsoft рассматривает возможность покупки TikTok за 10 – 30 млрд. долларов. Переговоры продолжались несколько недель, но чем закончились – неизвестно.

Как сообщалось ранее, власти США выражали опасения, что TikTok, которым владеет китайская компания ByteDance, может создавать угрозы национальной безопасности, и анонсировала возможный запрет приложения.

В ответ на обвинения в проблемах с безопасностью и связях с китайским правительством TikTok открыл доступ к своим алгоритмам обработки данных.

Тогда же компания обвинила Facebook в попытках вытеснить конкурента с рынка и призвала к добросовестной конкуренции. Говоря об этом, гендиректор TikTok Кевин Майер вспоминал о неоднократных попытках Facebook создать приложение-аналог TikTok и заявил об атаках со стороны конкурента, замаскированные под патриотизм.