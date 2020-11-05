В ответ на требования сторонников кандидата от Республиканской партии и действующего президента США Дональда Трампа пересчитать голоса в штате Висконсин глава избиркома штата Меган Вулф заявила, что голоса считали корректно, но опыт перерасчета у них есть.

Об этом сообщает телеканал CNN.

“Наши выборы проходили четко, и избиратели должны быть уверены в процедурах, которым мы следовали, в законах, которым мы следовали, чтобы гарантировать, что каждый бюллетень был посчитан”, — сказала она.

Вулф напомнила, что в 2016 году в штате уже был пересчет голосов и сотрудники избирательных учреждений знакомы с этим процессом. По ее словам, избирком сейчас работает с чиновниками на местах, чтобы убедиться, что “мы готовы на случай, если будет затребован пересчет”.

Глава избиркома штата Висконсин добавила, что пересчет будет проходить не на уровне муниципалитетов, а на уровне округов, где на местах будут решать, надо ли вести проверку вручную или можно воспользоваться техникой. Крайний срок, когда процедура должна быть завершена, — это 1 декабря, так как в декабре должно состояться голосование выборщиков.

Ранее оппонент Трампа от демократов Джо Байден объявил о создании фонда защиты выборов и предложил делать пожертвования.