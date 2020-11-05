Об этом сообщает телеканал CNN.
“Наши выборы проходили четко, и избиратели должны быть уверены в процедурах, которым мы следовали, в законах, которым мы следовали, чтобы гарантировать, что каждый бюллетень был посчитан”, — сказала она.
Вулф напомнила, что в 2016 году в штате уже был пересчет голосов и сотрудники избирательных учреждений знакомы с этим процессом. По ее словам, избирком сейчас работает с чиновниками на местах, чтобы убедиться, что “мы готовы на случай, если будет затребован пересчет”.
Глава избиркома штата Висконсин добавила, что пересчет будет проходить не на уровне муниципалитетов, а на уровне округов, где на местах будут решать, надо ли вести проверку вручную или можно воспользоваться техникой. Крайний срок, когда процедура должна быть завершена, — это 1 декабря, так как в декабре должно состояться голосование выборщиков.
Ранее оппонент Трампа от демократов Джо Байден объявил о создании фонда защиты выборов и предложил делать пожертвования.
- Также сообщалось, что кампания президента Дональда Трампа требует остановить подсчет голосов в Мичигане пока ей не будет предоставлен доступ для наблюдения за процессом.
- Накануне, 3 ноября, в США стартовало голосование на выборах президента. Американцам предстоит выбрать между действующим президентом Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, вице-президентом времен Обамы. На досрочных выборах уже успели проголосовать почти 100 миллионов американцев. Подробнее читайте в материале #Букв.