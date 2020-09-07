Об этом в Госуправлении делами сообщили на запрос #Букв.
По данным ГУД, во время проведения торжественных мероприятий на Софийской площади в Киеве по случаю Дня Независимости Украины, в которых принимал участие президент Владимир Зеленский, управление обеспечивало только изготовление и доставку “цветочных композиций, протокольной и сувенирной продукции”. С этой целью было выделено более 100 тысяч гривен.
“Кассовые расходы по бюджетной программе “Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины” на указанные цели составляют 109,971 тысяч гривен”, — отметили в ГУД.
В управлении также отметили, что расходов на организацию и проведение мероприятия “Песенная история современной Украины” ими не осуществлялось.
- Напомним, 24 августа на Софийской площади в Киеве состоялся масштабный концерт “Песенная история современной Украины”, во время которого популярные украинские исполнители (Оля Полякова, Верка Сердючка, “Время и Стекло” и другие) перепевали хиты разных лет. Некоторые песни были на русском языке.
- После концерта сразу несколько исполнителей сообщили, что не давали разрешения на выполнение своих песен. Среди них певцы Александр Положинский, Юрко Юрченко и представители групп “Бумбокс” и “Океан Эльзы”.
- Впоследствии в Офисе Президента объяснили, почему использовали песни украинских исполнителей на концерте в честь Дня Независимости без их разрешения.