Госуправление делами потратило более 100 тысяч гривен во время празднования Дня Независимости в Киеве. В эту сумму входят только цветы и сувенирная продукция.

Об этом в Госуправлении делами сообщили на запрос #Букв.

По данным ГУД, во время проведения торжественных мероприятий на Софийской площади в Киеве по случаю Дня Независимости Украины, в которых принимал участие президент Владимир Зеленский, управление обеспечивало только изготовление и доставку “цветочных композиций, протокольной и сувенирной продукции”. С этой целью было выделено более 100 тысяч гривен.

“Кассовые расходы по бюджетной программе “Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины” на указанные цели составляют 109,971 тысяч гривен”, — отметили в ГУД.

В управлении также отметили, что расходов на организацию и проведение мероприятия “Песенная история современной Украины” ими не осуществлялось.