Общественный вещатель приветствует решение Офиса Президента подать в суд на программу "Схемы" из-за расследования о поездке Владимира Зеленского в Оман.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте общественного вещателя.

Общественный вещатель напомнил Офису Президента, что вмешательство государственных органов в деятельность телеканала является недопустимым и запрещено законом.

“Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису Президента, что согласно статье 3 Закона Украины “Об Общественном телевидении и радиовещании Украины” запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НСТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины”, — говорится в заявлении.

Также редакция “UA:Первый” заступилась за коллег, задействованных в создании программы “Схемы”, отметив, что “никогда не имела оснований сомневаться в их профессиональных навыках” В то же время решение Офиса Президента обратиться в суд “UA:Первый” поддержал.

“Общественный вещатель поддерживает намерение Офиса Президента обращаться в суд с целью опровержения информации, если она действительно окажется такой, что не соответствует действительности. Убеждены, что именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе. … Также Общественный вещатель считает целесообразным напомнить о существовании в журналистской среде Украины таких самоуправляемых общественных организаций, как Комиссия по журналистской этике и Независимый медийная совет, и со своей стороны рекомендует Офису Президенту, кроме суда, обратиться в соответствующие организации с просьбой рассмотреть информацию”, — отметил общественный вещатель.

Кроме того, “UA:Первый” заявил о готовности стать площадкой для дискуссии между журналистами и представителями власти и обнародовать в эфире всю информацию и комментарии всех заинтересованных сторон по их запросу.