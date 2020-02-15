Соответствующее заявление опубликовано на сайте общественного вещателя.
Общественный вещатель напомнил Офису Президента, что вмешательство государственных органов в деятельность телеканала является недопустимым и запрещено законом.
“Общественный вещатель благодарит за рекомендацию и, пользуясь случаем, напоминает Офису Президента, что согласно статье 3 Закона Украины “Об Общественном телевидении и радиовещании Украины” запрещается вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, а также негосударственных организаций в деятельность НСТУ с целью установления цензуры, предварительного контроля и незаконного влияния на содержание информации, распространяемой Общественным телевидением и радиовещанием Украины”, — говорится в заявлении.
Также редакция “UA:Первый” заступилась за коллег, задействованных в создании программы “Схемы”, отметив, что “никогда не имела оснований сомневаться в их профессиональных навыках” В то же время решение Офиса Президента обратиться в суд “UA:Первый” поддержал.
“Общественный вещатель поддерживает намерение Офиса Президента обращаться в суд с целью опровержения информации, если она действительно окажется такой, что не соответствует действительности. Убеждены, что именно такой способ решения конфликтов является наиболее приемлемым в демократическом обществе. … Также Общественный вещатель считает целесообразным напомнить о существовании в журналистской среде Украины таких самоуправляемых общественных организаций, как Комиссия по журналистской этике и Независимый медийная совет, и со своей стороны рекомендует Офису Президенту, кроме суда, обратиться в соответствующие организации с просьбой рассмотреть информацию”, — отметил общественный вещатель.
Кроме того, “UA:Первый” заявил о готовности стать площадкой для дискуссии между журналистами и представителями власти и обнародовать в эфире всю информацию и комментарии всех заинтересованных сторон по их запросу.
Напомним, В последнем выпуске программы “Схемы” шла речь о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев посещал Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. По информации журналистов, российский силовик прилетел тем же чартерным самолетом, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.
- После выхода программы “Схемы” глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приведенные журналистами данные не подкреплены фактами и необъективны. Он отметил, что сюжет “Схем” – “ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения”.
- Офис Президента Украины заявил, что подает в суд на программу “Схемы” с требованием опровергнуть неправдивую информацию, озвученную в сюжете. Кроме того, в ОПУ решил “обратить внимание общественного вещателя — телеканала “UA:Первый” на распространение в его эфире информации, не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием”.
- Журналисты программы “Схемы” заявили, что восприняли заявление Офиса Президента как давление на них и вмешательство в дела редакции.
Справка. “Схемы” — совместный проект международной некоммерческой радиовещательной организации, финансируемой Конгрессом США “Радио Свобода” и украинского общественного телеканала “UА:Первый”. Это еженедельная телевизионная программа расследований и аналитики о большой политической коррупции. Автором и ведущей программы является журналистка Наталья Седлецкая.