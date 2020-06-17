Участники пробного внешнего независимого оценивания, которое в этом году проходит онлайн в связи с эпидемией коронавируса, могут сдать тесты по всем предметам.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования в Facebook.

“Участники активно работают с тестовыми заданиями, и есть прекрасная новость. Участник пробного ВНО-2020 сможет получить результаты за выполнение всех предложенных нами тестов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что если участник зарегистрировался для прохождения тестирования по украинскому языку и литературе, а также математике, то он сможет пройти тесты по физике, химии, географии и любому другому учебному предмету, а затем и узнать свои результаты.