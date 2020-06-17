Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования в Facebook.
“Участники активно работают с тестовыми заданиями, и есть прекрасная новость. Участник пробного ВНО-2020 сможет получить результаты за выполнение всех предложенных нами тестов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что если участник зарегистрировался для прохождения тестирования по украинскому языку и литературе, а также математике, то он сможет пройти тесты по физике, химии, географии и любому другому учебному предмету, а затем и узнать свои результаты.
- Кабинет Министров принял решение перевести в онлайн-формат пробное внешнее независимое тестирование 15 и 17 июня. Участникам пробного ВНО вернут деньги.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Украине сейчас позволяет провести основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) в запланированный срок. Но окончательное решение будет принято 20 – 22 июня.
- Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке властями решения об отмене в 2020 году проведения внешнего независимого оценивания.