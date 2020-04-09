Ученые из разных стран мира считают, что полностью снимать карантинные меры в связи с пандемией коронавируса не стоит до тех пор, пока не будет найдена вакцина, а это может занять еще 1-1,5 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Позитивный опыт Китая в борьбе с коронавирусом показывает, что меры карантина позволили положить конец первой волне вспышки, но стоит опасаться второй.

“Хотя эти меры контроля привели к снижению количества случаев заражения, без иммунитета от Covid-19, случаи могут легко возобновиться, поскольку предприятия, фабрики и школы постепенно начинают работать в прежнем ритме. Также фиксируется рост завозных случаев заражений из-за рубежа, поскольку Covid-19 продолжает распространяться по всему миру”, – сказал профессор Джозеф Ву из Университета Гонконга.

Исследователи отметили, что правительство должно быть максимально внимательным и следить за возникновением новых видов инфекции и увеличением случаев заражений коронавируса. Вторая волна вспышки более чем реальна, если вернуться к прежнему образу жизни слишком рано.

Профессор Ву отметил, что меры по социальному дистанцированию, как минимум, должны быть сохранены хотя бы до того момента, пока изобретут вакцину от коронавируса.

В издании отметили, что баланс между разрешением экономической деятельности и сохранением достаточного контроля для предотвращения роста инфекций “вероятно, будет оптимальной стратегией до тех пор, пока вакцины не станут широко доступными, несмотря на тот факт, что политика контроля, включая социальное дистанцирование, изменение поведения и осведомленность общественности, вероятно, будут поддерживаться в течение некоторого времени”.