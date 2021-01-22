Вакцину от коронавируса компании Pfizer невозможно закупить из-за того, что государство Украина не обращалось с просьбой о регистрации вакцины. Эту процедуру следовало осуществить через Министерство здравоохранения.

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

По его словам, депутаты фракции “Европейская солидарность” Ирпенского городского совета обратились с просьбой предоставить информацию о возможности закупки вакцины Pfizer BioNTech для Ирпенской общины. Однако компания ответила, что это сделать невозможно из-за бездействия украинского МОЗ.

“К сожалению, мы последние в Европе начнем вакцинацию, да еще и пока не ясно когда. Кажется, понятно почему “, – добавил Гончаренко.