Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.
По его словам, депутаты фракции “Европейская солидарность” Ирпенского городского совета обратились с просьбой предоставить информацию о возможности закупки вакцины Pfizer BioNTech для Ирпенской общины. Однако компания ответила, что это сделать невозможно из-за бездействия украинского МОЗ.
“К сожалению, мы последние в Европе начнем вакцинацию, да еще и пока не ясно когда. Кажется, понятно почему “, – добавил Гончаренко.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.