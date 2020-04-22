Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
Сообщается, что во время переговоров украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы из участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ. Цель создания этой группы — “выработка механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы”.
“Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений”, — подчеркнули в ОПУ.
Во время видеоконференции стороны продолжили диалог касательно определения новых участков разведения сил и средств. Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей, граждан Украины. Договоренность в этом вопросе не достигнута.
Что касается обмена пленными, в начале встречи украинская сторона поздравила участников ТКГ с успешным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 16 апреля. Работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.
Кроме того, участники ТКГ договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых контрольных пунктов въезда-выезда.
Также сообщается, что украинская сторона “в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины”.
- Напомним, 11 марта Трехсторонняя контактная группа на заседании договорилась о создании “Консультационного совета” — органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”. Документ был подписан главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который, по словам дипломата Романа Бессмертного, не имел на это полномочий, и экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.
- 8 апреля в формате видеоконференции состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Стороны договорились о дате нового обмена удерживаемыми лицами.
- 16 апреля в рамках обмена удерживаемыми лицами на подконтрольную территорию Украины были возвращены 20 граждан. Они были отправлены на обсервацию, а также прошли тест на COVID-19.