Украина инициировала создание в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу подгруппы по вопросам восстановления контроля над государственной границей.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Сообщается, что во время переговоров украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы из участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ. Цель создания этой группы — “выработка механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы”.

“Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений”, — подчеркнули в ОПУ.

Во время видеоконференции стороны продолжили диалог касательно определения новых участков разведения сил и средств. Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей, граждан Украины. Договоренность в этом вопросе не достигнута.

Что касается обмена пленными, в начале встречи украинская сторона поздравила участников ТКГ с успешным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 16 апреля. Работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.

Кроме того, участники ТКГ договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых контрольных пунктов въезда-выезда.

Также сообщается, что украинская сторона “в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины”.