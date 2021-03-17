Украина покинула переговоры ТКГ: Россия снова пригласила террористку

Об этом сообщил в Facebook член делегации Сергей Гармаш.
Как сообщалось, во вторник, 16 марта, заседание политической подгруппы ТКГ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе было прервано по просьбе Украины из-за привлечения Россией к переговорам террористки. Речь идет о гражданке Украины Майе Пироговой, которую осудили за терроризм на 10 лет и объявили в розыск.
На следующий день Россия снова привлекла Пирогову к заседанию. Делегаты от Украины в политической подгруппе отказались участвовать в виртуальных переговорах.
“Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но… Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату. Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой”, — рассказал Гармаш.
Заметим, что об этом инциденте, как и о вчерашнем, украинская делегация и ее представитель Алексей Арестович не отчитались через официальные каналы связи.
- 3 марта в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Во время заседания произошел конфликт из-за заявления боевиков.
- Во вторник, 2 марта, состоялось очередное (уже 150-е) заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Российская делегация продолжила блокировать работу по всем направлениям.
- 17 февраля глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина будет продолжать консультации “только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл”.
- Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что Украина не будет отказываться от формата “Минск”.