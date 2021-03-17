Украина покинула переговоры ТКГ: Россия снова пригласила террористку

Covid-19 Украина

обновлено 17.03.2021 в 19:02

Всего:

1489023 (+11833)

Болеют:

222361 (+11833)

Выздоровели:

1237676 (+5467)

Умерло:

28986 (+289)

20:51 Госсекретарь США раскритиковал Китай за агрессивную и репрессивную политику
20:38 Мощный взрыв в Боярке: умерший шел со взрывчаткой к бывшей — полиция
20:19 В Тернопольской области судили маму школьника, который не посещал дистанционное обучение
20:13 Зеленый сертификат: какие вакцины будет признавать ЕС для COVID-паспортов
20:10 Спецзаседания КСУ не состоялись: Тупицкого снова не пустили в суд
19:58 Более половины украинцев поддерживают введение локдауна из-за COVID-19: опрос
19:56 Chanel в честь столетия аромата N°5 выпустила уникальное колье
19:33 Билли Айлиш удивила фанатов сменой цвета волос: фото
19:25 Более 60% украинцев не готовы делать COVID-прививку: в основном из-за недоверия к вакцине
19:22 В ЕС определились, как будут выглядеть «паспорта вакцинации»
Партнерский материал
19:10 Маркетинг-тренды и коммуникация новых реалий: как прошла X-Ray Marketing Conference
19:01 Байден анонсировал расширение помощи бизнесу
19:00 В Польше до 9 апреля объявили полный локдаун
18:54 В Великобритании суд обязал Uber предоставить выходные и пенсии 70 тысячам водителей
18:45 Более 40% украинцев не ждут ничего хорошего от дальнейшего президентства Зеленского
18:41 ВОЗ рекомендует продолжать использование COVID-вакцины AstraZeneca
18:31 Опубликован новый трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун: видео
18:24 В Украине нет единой программы противодействия буллингу, – эксперт
18:04 Все причастные к организации политического преследования Порошенко понесут за это ответственность, — адвокаты
18:00 «Земельная децентрализация»: нардепы успели пройти менее 400 поправок из 3 тысяч
17:57 Рианна приобрела шикарный особняк в Беверли-Хиллз за почти＄14 млн: фото
17:38 Более 40% украинцев оценивают негативно деятельность Зеленского как президента
17:36 Комитет Рады поддержал постановление о назначении выборов мэра Харькова на осень
17:25 80% ЛГБТ-подростков не чувствуют себя в безопасности в школе, – исследование
Партнерский материал
17:25 Украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес, на SHE Congress 2021
17:03 Возобновлено расследование против Шуфрича и Кузьмина из-за вмешательства в выборы в США — адвокат Порошенко
Партнерский материал
16:21 Киносереда: читка сценариев короткого метра
16:00 47% украинцев считают, что личностные качества Зеленского не соответствуют должности президента: опрос
15:52 Кличко рассказал, когда в Киеве могут ввести локдаун
Партнерский материал
15:46 Мужские футболки для футбола: особенности выбора

Украина покинула переговоры ТКГ: Россия снова пригласила террористку

Главы делегаций ТКГ не заслушали отчет политической подгруппы, поскольку украинские делегаты отказались вести переговоры при участии осужденной за терроризм Майи Пироговой из Донецка.

Среда, 17 марта 2021, 19:18

Об этом сообщил в Facebook член делегации Сергей Гармаш.

Как сообщалось, во вторник, 16 марта, заседание политической подгруппы ТКГ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе было прервано по просьбе Украины из-за привлечения Россией к переговорам террористки. Речь идет о гражданке Украины Майе Пироговой, которую осудили за терроризм на 10 лет и объявили в розыск.

На следующий день Россия снова привлекла Пирогову к заседанию. Делегаты от Украины в политической подгруппе отказались участвовать в виртуальных переговорах.

“Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но… Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату. Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой”, — рассказал Гармаш.

Заметим, что об этом инциденте, как и о вчерашнем, украинская делегация и ее представитель Алексей Арестович не отчитались через официальные каналы связи.

Теги: терорист, терорист, ТКГ, Тристороння контактна група

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook