Украина покинула переговоры ТКГ: Россия снова пригласила террористку

Главы делегаций ТКГ не заслушали отчет политической подгруппы, поскольку украинские делегаты отказались вести переговоры при участии осужденной за терроризм Майи Пироговой из Донецка.

Об этом сообщил в Facebook член делегации Сергей Гармаш.

Как сообщалось, во вторник, 16 марта, заседание политической подгруппы ТКГ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе было прервано по просьбе Украины из-за привлечения Россией к переговорам террористки. Речь идет о гражданке Украины Майе Пироговой, которую осудили за терроризм на 10 лет и объявили в розыск.

На следующий день Россия снова привлекла Пирогову к заседанию. Делегаты от Украины в политической подгруппе отказались участвовать в виртуальных переговорах.

“Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но… Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ из ОРДО. Украинская делегация покинула комнату. Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой”, — рассказал Гармаш.

Заметим, что об этом инциденте, как и о вчерашнем, украинская делегация и ее представитель Алексей Арестович не отчитались через официальные каналы связи.