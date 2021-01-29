Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар.
Речь идет о поправке к законопроекту № 4613, которым разрешается регистрировать в Украине вакцины от коронавируса COVID-19 до завершения клинических исследований. Накануне Верховная Рада приняла документ в первом чтении.
“Утром с Яной Зинкевич (нардепом от “ЕС”, – ред.) на медицинском комитете. Законопроект об экстренной регистрации вакцин… Комитет учел нашу поправку – запретить в Украине вакцины, разработанные страной-агрессором. “Sputnik V” и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах”, – подчеркнула Сюмар.
Нардеп уточнила, что на комитете также была поддержана поправка, согласно которой под действие законопроекта подпадают исключительно вакцины.
“Вчера это был закон о возможности регистрировать любые экспериментальные лекарства. Сейчас мы ограничили это исключительно вакцинами от COVID-19”, – рассказала Сюмар.
Законопроект № 4613 предоставляет Правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:
• Имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний.
• Клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии или Европейского Союза, либо же лекарственное средство имеет переквалификацию Всемирной организации здравоохранения.
• Известна потенциальная польза лекарственного средства.
• Не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.
Согласно законопроекту, при наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения (по процедуре ускоренной госрегистрации).
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- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.