Профильный комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал поправку о запрете на использование в Украине российской вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар.

Речь идет о поправке к законопроекту № 4613, которым разрешается регистрировать в Украине вакцины от коронавируса COVID-19 до завершения клинических исследований. Накануне Верховная Рада приняла документ в первом чтении.

“Утром с Яной Зинкевич (нардепом от “ЕС”, – ред.) на медицинском комитете. Законопроект об экстренной регистрации вакцин… Комитет учел нашу поправку – запретить в Украине вакцины, разработанные страной-агрессором. “Sputnik V” и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах”, – подчеркнула Сюмар.

Нардеп уточнила, что на комитете также была поддержана поправка, согласно которой под действие законопроекта подпадают исключительно вакцины.

“Вчера это был закон о возможности регистрировать любые экспериментальные лекарства. Сейчас мы ограничили это исключительно вакцинами от COVID-19”, – рассказала Сюмар.

Законопроект № 4613 предоставляет Правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

• Имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний.

• Клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии или Европейского Союза, либо же лекарственное средство имеет переквалификацию Всемирной организации здравоохранения.

• Известна потенциальная польза лекарственного средства.

• Не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Согласно законопроекту, при наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения (по процедуре ускоренной госрегистрации).