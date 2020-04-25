На онлайн-портале государственных услуг "Дия" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Для получения услуги необходимо зделать лишь 3 шага:

– авторизоваться в кабинете пользователя на портале “Дия” с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

– заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);

– получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице / или сообщение о необходимости доработки / или аргументированный отказ.

Отмечается, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы.

Проект реализован в партнерстве Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства цифровой трансформации, совместно с Государственной службой занятости (ГСЗ) и при поддержке проекта USAID / UK aid “Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS”.

В Украине из-за введения карантина 2 миллиона человек остались без работы, при том, что официально зарегистрировались безработными около 400 тысяч.

В Украине на период карантина на 350 гривен повысили минимальную помощь по безработице: с 650 до 1000 гривен.