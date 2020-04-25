Об этом сообщает Правительственный портал.

Для получения услуги необходимо зделать лишь 3 шага:

– авторизоваться в кабинете пользователя на портале “Дия” с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

– заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);

– получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице / или сообщение о необходимости доработки / или аргументированный отказ.

Отмечается, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы.

Проект реализован в партнерстве Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства цифровой трансформации, совместно с Государственной службой занятости (ГСЗ) и при поддержке проекта USAID / UK aid “Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS”.

  • Ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. Отмечалось, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина. В то же время в Минэкономики 16 апреля проинформировали, что с начала карантина количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти на 90 тысяч.
  • В МВД сообщили, что работодателям, которые незаконно увольняют работников во время карантина из-за COVID-19, грозят штрафы на сумму до 51 тысячи гривен.
  • В конце марта Кабинет Министров Украины поддержал инициативу по назначению жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.