Об этом сообщает Правительственный портал.
Для получения услуги необходимо зделать лишь 3 шага:
– авторизоваться в кабинете пользователя на портале “Дия” с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;
– заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);
– получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице / или сообщение о необходимости доработки / или аргументированный отказ.
Отмечается, что на период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы.
Проект реализован в партнерстве Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства цифровой трансформации, совместно с Государственной службой занятости (ГСЗ) и при поддержке проекта USAID / UK aid “Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS”.
- В Украине из-за введения карантина 2 миллиона человек остались без работы, при том, что официально зарегистрировались безработными около 400 тысяч.
- В Украине на период карантина на 350 гривен повысили минимальную помощь по безработице: с 650 до 1000 гривен.
- Ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. Отмечалось, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина. В то же время в Минэкономики 16 апреля проинформировали, что с начала карантина количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти на 90 тысяч.
- В МВД сообщили, что работодателям, которые незаконно увольняют работников во время карантина из-за COVID-19, грозят штрафы на сумму до 51 тысячи гривен.
- В конце марта Кабинет Министров Украины поддержал инициативу по назначению жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.