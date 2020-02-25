Украинцы члены-экипажа лайнера Diamond Princess не планируют возвращаться в Украину в ближайшее время и хотят пройти карантин в Японии.

Об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает национальное агентство “Укринформ”.

“Посольством Украины в Японии проведен опрос всех наших соотечественников по поводу их желания быть репатриированными в Украины. По сообщениям дипломатического ведомства, состоянием на 22 февраля 24 из 25 опрошенных украинцев не выразили намерения возвращаться в Украину на протяжении ближайших дней, а значит, планируют пройти карантин в Японии”, – сказал Погорельцев.

Также сообщается, что двое украинских граждан, у которых был диагностирован коронавирус, находятся в медицинских учреждениях Токио, их состояние здоровья улучшается.

В МИДе заявили, что украинское посольство находятся на связи с гражданами, которые пребывают на борту лайнера.

Напомним, что карантин на лайнере длился с 4 февраля. 19 февраля его покинули первые пассажиры, которые не были заражены. Сегодня планируют отпустить еще 500.