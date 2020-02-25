Об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает национальное агентство “Укринформ”.
“Посольством Украины в Японии проведен опрос всех наших соотечественников по поводу их желания быть репатриированными в Украины. По сообщениям дипломатического ведомства, состоянием на 22 февраля 24 из 25 опрошенных украинцев не выразили намерения возвращаться в Украину на протяжении ближайших дней, а значит, планируют пройти карантин в Японии”, – сказал Погорельцев.
Также сообщается, что двое украинских граждан, у которых был диагностирован коронавирус, находятся в медицинских учреждениях Токио, их состояние здоровья улучшается.
В МИДе заявили, что украинское посольство находятся на связи с гражданами, которые пребывают на борту лайнера.
Напомним, что карантин на лайнере длился с 4 февраля. 19 февраля его покинули первые пассажиры, которые не были заражены. Сегодня планируют отпустить еще 500.
- Власти Японии заявила, что на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили 79 новых случаев заражения. Общее количество больных судне составляет 620 человек.
- У двоих граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус 2019-nCoV.
- На круизном лайнере вследствие заражения коронавирусом скончались два пассажира.
- Европейский союз заявил о готовности профинансировать расходы на эвакуацию граждан стран-членов с круизного лайнера Diamond Princess. Из Италии в Японию уже отправили два спецрейса с медицинскими работниками на борту.
- Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован китайский коронавирус Covid-19, сейчас находятся в больницах Токио. Тесты, подтверждающие их выздоровление, пока не сделаны.