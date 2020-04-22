Украинский скрипач Назар Лутковский, который живет в Италии, сыграл на балконе украинскую песню "Чорнобривці".

Видео выступления парень опубликовал на своей странице в Youtube.

С Facebook-страницы молодого скрипача видно, что он обучался игре на скрипке в итальянской консерватории и живет в Неаполе.

Во время исполнения композиции на балконе с парнем также стоит его собака.

Напомним, что в Италии сегодня действуют жесткие карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса, согласно которым людям запрещается выходить из своих домов без специальных разрешений.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, Италия является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире (более 22 000 погибших).