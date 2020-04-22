Видео выступления парень опубликовал на своей странице в Youtube.
С Facebook-страницы молодого скрипача видно, что он обучался игре на скрипке в итальянской консерватории и живет в Неаполе.
Во время исполнения композиции на балконе с парнем также стоит его собака.
Напомним, что в Италии сегодня действуют жесткие карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса, согласно которым людям запрещается выходить из своих домов без специальных разрешений.
Согласно данным университета Джона Хопкинса, Италия является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире (более 22 000 погибших).
- Напомним, в начале марта в Италии на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.
- Позже Власти Италии закрыли на карантин всю страну.
- 11 апреля Правительство Италии решило продлить общенациональный карантин до 3 мая в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
- В Италии больных COVID-19 начали лечить плазмой крови выживших пациентов.