Как сообщалось ранее, в феврале путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.
Президент Украины Зеленский позвонил девушке и пообещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину. Также футбольный клуб “Шахтер”, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, заявлял о готовности отправить в Китай свой самолет для того, чтобы эвакуировать Зинченко и других застрявших в стране граждан.
В пятницу, 1 мая, спустя более чем 2 месяца, девушка наконец вернулась домой в Херсон. Информацию о том, как именно ей удалось добраться домой, путешественница пока держит в тайне.
“Я дома. Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой”, — написала она.
В то же время в комментариях украинка рассказала, что ни Зеленский, ни “Шахтер” к ее возвращению не причастны.
Также она опубликовала Instagram-историю о том, что ей удалось успеть вернуться ко Дню рождения бабушки.
- В конце марта стало известно, что самолет футбольного клуба “Шахтер” готовят для полета в Китай для эвакуации оставшихся там украинцев.
- 5 марта Анастасия Зинченко рассказала, что после звонка президента с ней никто не связался по поводу возможной эвакуации.