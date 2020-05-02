Украинка Анастасия Зинченко, которую в феврале отказались эвакуировать из Китая из-за запрет на вывод собаки, вернулась домой.

Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, в феврале путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.

Президент Украины Зеленский позвонил девушке и пообещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину. Также футбольный клуб “Шахтер”, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, заявлял о готовности отправить в Китай свой самолет для того, чтобы эвакуировать Зинченко и других застрявших в стране граждан.

В пятницу, 1 мая, спустя более чем 2 месяца, девушка наконец вернулась домой в Херсон. Информацию о том, как именно ей удалось добраться домой, путешественница пока держит в тайне.

“Я дома. Когда придёт время и я соберусь мыслями и отдохну, я расскажу вам историю о том, как мы вернулись домой. А сейчас я наслаждаюсь оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой”, — написала она.

В то же время в комментариях украинка рассказала, что ни Зеленский, ни “Шахтер” к ее возвращению не причастны.

Также она опубликовала Instagram-историю о том, что ей удалось успеть вернуться ко Дню рождения бабушки.