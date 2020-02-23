Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Сергей Палкин, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
“Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой”, – рассказал Палкин.
При этом гендиректор клуба также сообщил, что самолет сможет вылететь после того, когда будут улажены административные вопросы.
По словам Палкина, в футбольном клубе готовы как можно быстрее отправить самолет в Китай за украинцами.
“Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным”, – подчеркнул он.
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