Украинские военные вернули тела двух погибших

Украинская сторона вернула тело военного, погибшего в бою на Донбассе 18-го февраля.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 20 февраля, произошло возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб в бою 18 февраля”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент идет подготовка транспортировки тела к месту захоронения и ритуала отдачи последних почестей погибшему герою.

“Помимо того, украинской стороне удалось получить останки тела еще одного украинского военного – Тимощука Сергея Владимировича, который погиб еще в 2014 году во время выполнения боевых заданий, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины”, – заявляют в пресс-службе.