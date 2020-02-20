Украинские военные вернули тела двух погибших

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня, 20 февраля, произошло возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб в бою 18 февраля”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что в данный момент идет подготовка транспортировки тела к месту захоронения и ритуала отдачи последних почестей погибшему герою.
“Помимо того, украинской стороне удалось получить останки тела еще одного украинского военного – Тимощука Сергея Владимировича, который погиб еще в 2014 году во время выполнения боевых заданий, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины”, – заявляют в пресс-службе.
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