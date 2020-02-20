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Украинские военные вернули тела двух погибших

Украинская сторона вернула тело военного, погибшего в бою на Донбассе 18-го февраля.

Четверг, 20 февраля 2020, 17:47

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 20 февраля, произошло возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб в бою 18 февраля”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент идет подготовка транспортировки тела к месту захоронения и ритуала отдачи последних почестей погибшему герою.

“Помимо того, украинской стороне удалось получить останки тела еще одного украинского военного – Тимощука Сергея Владимировича, который погиб еще в 2014 году во время выполнения боевых заданий, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины”, – заявляют в пресс-службе.

  • Ранее под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). В результате боевых действий погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.
  • В Генштабе ВСУ заверили, что все украинские позиции после сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе находятся под контролем войск Украины.
  • Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за атаки оккупантов на Донбассе.
Теги: Война на Донбассе, погибшие в АТО, ООС, боевики, Донбасс

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