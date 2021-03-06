Новые данные опубликованы на сайте МОЗ.
Так, Киев, который до сих пор находился в “желтой” зоне карантина, отныне отнесен к “оранжевой” зоне.
Согласно правилам адаптивного карантина, “оранжевый” уровень эпидемической опасности устанавливается после “желтого” и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации.
Он не предусматривает установления дополнительных ограничений на государственном уровне, однако сигнализирует об опасности приближения к “красной” зоне карантина.
То есть в регионах из “оранжевой” зоны будут действовать ограничения “желтой” зоны карантина. Однако местные органы самоуправления имеют право вводить дополнительные ограничения.
Стоит отметить, что в МОЗ пока исключают необходимость вводить ограничения “красной” зоны карантина в Киеве.
Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 марта заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
“По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для “оранжевой” зоны, и сейчас причин перевода столицы в “красную” зону нет”, – отметили в пресс-службе правительства.
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Куда попали регионы Украины?
Согласно обновленному зонированию, к “оранжевой” зоне карантина отнесены 9 регионов Украины: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области.
По сравнению с данными за 5 марта, в “оранжевую” зону добавилась Киевская область, которая ранее находилась в “желтой” зоне.
В “красной” зоне сейчас находятся четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
Все остальные области находятся в “желтой” зоне.
Как известно, “красная” зона вводится на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:
• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;
• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;
• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;
• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;
• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.
А “оранжевый” уровень опасности вводится при наличии в регионе хотя бы одного из указанных признаков, а также если наблюдается превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.
- Накануне министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Железнодорожное сообщение с регионами “красной” зоны ограничено. “Укрзализныця” с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей. Из Ивано-Франковской с 7 марта можно будет выехать ограниченным количеством поездов, ранее “Укрзализныця” обнародовала перечень.