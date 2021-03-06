Министерство охраны здоровья обновило разделение регионов Украины на зоны карантина. Согласно новым данным, столица Украины – Киев попал в "оранжевую" зону.

Новые данные опубликованы на сайте МОЗ.

Так, Киев, который до сих пор находился в “желтой” зоне карантина, отныне отнесен к “оранжевой” зоне.

Согласно правилам адаптивного карантина, “оранжевый” уровень эпидемической опасности устанавливается после “желтого” и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации.

Он не предусматривает установления дополнительных ограничений на государственном уровне, однако сигнализирует об опасности приближения к “красной” зоне карантина.

То есть в регионах из “оранжевой” зоны будут действовать ограничения “желтой” зоны карантина. Однако местные органы самоуправления имеют право вводить дополнительные ограничения.

Стоит отметить, что в МОЗ пока исключают необходимость вводить ограничения “красной” зоны карантина в Киеве.

Об этом во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 марта заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для “оранжевой” зоны, и сейчас причин перевода столицы в “красную” зону нет”, – отметили в пресс-службе правительства.

Куда попали регионы Украины?

Согласно обновленному зонированию, к “оранжевой” зоне карантина отнесены 9 регионов Украины: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области.

По сравнению с данными за 5 марта, в “оранжевую” зону добавилась Киевская область, которая ранее находилась в “желтой” зоне.

В “красной” зоне сейчас находятся четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

Все остальные области находятся в “желтой” зоне.

Как известно, “красная” зона вводится на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

А “оранжевый” уровень опасности вводится при наличии в регионе хотя бы одного из указанных признаков, а также если наблюдается превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.