АО "Укрзализныця" с 1 июня запустит 214 электричек в 10 областях Украины.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик в Facebook.

“Укрзализныця” с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Мы социально ответственная компания и понимаем важность восстановления пригородного сообщения. На сегодняшний день УЗ получила разрешение на запуск в 10 областях. Со следующей недели восстановят свои маршруты 214 электричек”, – написал Юрик.

Соответствующие решения об ослаблении карантина с 1 июня в компании получили от Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Юрик напомнил, что пассажиры должны соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

Перечень пригородных поездов, которые восстановят движение с 1 июня, в ближайшее время появится на официальных сайтах региональных филиалов “Укрзализныци”.