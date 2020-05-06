Ультрас уже нескольких клубов угрожают протестами в случае ареста Стерненко

Соответствующие заявления фанатов нескольких украинских футбольных клубов были опубликованы в социальных сетях.
“В связи с последними событиями в деле участника Революции Достоинства и известного общественного активиста Сергея Стерненко, мы, ультрас ФК “Карпаты” Львов, хотим высказать ему свою поддержку и заявить о готовности принять участие в акциях протеста в случае дальнейшего произвола некоторых должностных лиц, которые хотят выдвинуть ему обвинения в тяжком преступлении. Мы готовы к активным действиям в поддержку Сергея Стерненко”, – сказано в заявлении ультрас львовских “Карпат”.
Также высказали поддержку активисту ультрас херсонского “Кристалла”.
“В свое время пример нашей общей борьбы и поддержки семьи Павличенко и наша общая победа над системой и произволом власти в этом деле должна вдохновить всех нас. Поэтому наше движение, вместе с другими фан-движениями нашей страны, мы все, вместе, сможем отстоять Сергея, его достоинство и честь”, – говорится в их заявлении.
Поддержали Стерненко и болельщики луцкой “Волыни”.
“В связи с последними событиями, которые развиваются вокруг общественного активиста, националиста Сергея Стерненко хотим выразить ему свою поддержку. Призываем другие фанатские движения поддержать Сергея, потому что в единстве сила!” – сказано в их заявлении.
Также по поводу возможного ареста активиста высказались ультрас запорожского “Металлурга”.
“Объединившись с другими фанатскими движениями, уверены, что сможем отстоять честь и достоинства Сергея”, – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
- Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Кровавое нападение на экс-лидера одесского “Правого сектора” Сергея Стерненко через год после совершения не раскрыто, часть доказательств о предыдущих нападениях следствие потеряло, а вернувшийся экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов всерьез взялся за активиста. #Буквы пообщались со Стерненко и выяснили, как продвигается дело год спустя.