Ультрас уже нескольких клубов угрожают протестами в случае ареста Стерненко

Уже несколько украинских фанатских движений выразили поддержку активисту Сергею Стерненко и заявили о готовности к протестам в случае его ареста.

Соответствующие заявления фанатов нескольких украинских футбольных клубов были опубликованы в социальных сетях.

“В связи с последними событиями в деле участника Революции Достоинства и известного общественного активиста Сергея Стерненко, мы, ультрас ФК “Карпаты” Львов, хотим высказать ему свою поддержку и заявить о готовности принять участие в акциях протеста в случае дальнейшего произвола некоторых должностных лиц, которые хотят выдвинуть ему обвинения в тяжком преступлении. Мы готовы к активным действиям в поддержку Сергея Стерненко”, – сказано в заявлении ультрас львовских “Карпат”.

Также высказали поддержку активисту ультрас херсонского “Кристалла”.

“В свое время пример нашей общей борьбы и поддержки семьи Павличенко и наша общая победа над системой и произволом власти в этом деле должна вдохновить всех нас. Поэтому наше движение, вместе с другими фан-движениями нашей страны, мы все, вместе, сможем отстоять Сергея, его достоинство и честь”, – говорится в их заявлении.

Поддержали Стерненко и болельщики луцкой “Волыни”.

“В связи с последними событиями, которые развиваются вокруг общественного активиста, националиста Сергея Стерненко хотим выразить ему свою поддержку. Призываем другие фанатские движения поддержать Сергея, потому что в единстве сила!” – сказано в их заявлении.

Также по поводу возможного ареста активиста высказались ультрас запорожского “Металлурга”.

“Объединившись с другими фанатскими движениями, уверены, что сможем отстоять честь и достоинства Сергея”, – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.