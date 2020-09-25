Правительство не планирует продлевать запрет на въезд в Украину для иностранцев после 28 сентября.

Об этом #Буквам сообщил источник в Кабмине.

Напомним, Кабинет Министров 26 августа на заседании принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.

“Постановление о запрете на въезд в Украину для иностранцев действует до 28 сентября. Кабмин не планирует принимать новое постановление, если никто не инициирует”, – сообщили в Кабмине.

Источник в МВД не смог #Буквам сказать точно, откроют ли границы для иностранцев. Но отметил, что инициатором нового постановления должен выступить МОЗ.

Напомним, Кабинет Министров сегодня на заседании в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продолжил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.