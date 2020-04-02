Количество новых больных COVID-19 и летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Италии остается стабильным на протяжении последних нескольких дней.

Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии.

По состоянию на вечер 2 апреля общее количество погибших в Италии достигло 13 915, из них 760 погибли в течение последних суток. В течение недели суточное количество летальных случаев варьировалось от 756 до 889, но не превышало рекордную для страны отметку в 969 летальных случаев.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в стране за неделю выросло с 86,5 тыс. до 115,2 тыс. Ежедневно фиксировали от 4 тыс. до 5,9 тыс. новых случаев болезни.

При этом количество выздоровевших пациентов за неделю увеличилось с 11 тысяч до 18 тысяч. Таким образом, на данный момент в стране продолжают лечение около 83 тысяч человек.

Отметим, на сегодня в мире зарегистрирован почти 1 млн случаев. Италия является второй наиболее пострадавшей от COVID-19 страной в мире. По количеству зафиксированных случаев сегодня первое место у США. Там почти четверть общего количества случаев — 234 462. За ней идет Испания, где количество заболевших накануне превысило 100 тысяч.