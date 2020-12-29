Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил законопроект президента Владимира Зеленского в отношении восстановления жесткого наказания за ложь в декларациях.

Об этом по итогам заседания СНБО под голосования президента сообщили в ОПУ.

Во вторник, 29 декабря, состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались дальнейшие шаги по решению ситуации, возникшей после решений Конституционного Суда относительно антикоррупционного законодательства.

Во время заседания был рассмотрен законопроект президента об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Этим документом предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные актов изменения, которыми будет возвращено наказание за умышленное недекларирование крупных доходов в виде лишения свободы. СНБО поддержал этот законопроект.

“Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал позицию Президента по восстановлению такого вида наказания, как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях наших чиновников”, — сказал после заседания глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин.

В дальнейшем проект закона должен быть доработан и внесен президентом в парламент как неотложный. Сейчас детали относительно того, какие именно изменения предлагает президент, не сообщаются.