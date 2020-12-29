Об этом по итогам заседания СНБО под голосования президента сообщили в ОПУ.
Во вторник, 29 декабря, состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались дальнейшие шаги по решению ситуации, возникшей после решений Конституционного Суда относительно антикоррупционного законодательства.
Во время заседания был рассмотрен законопроект президента об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.
Этим документом предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные актов изменения, которыми будет возвращено наказание за умышленное недекларирование крупных доходов в виде лишения свободы. СНБО поддержал этот законопроект.
“Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал позицию Президента по восстановлению такого вида наказания, как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях наших чиновников”, — сказал после заседания глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин.
В дальнейшем проект закона должен быть доработан и внесен президентом в парламент как неотложный. Сейчас детали относительно того, какие именно изменения предлагает президент, не сообщаются.
- Как известно, 27 октября Конституционный суд признал неконституционным ряд положений закона “О предупреждении коррупции” и статью УК 366-1, в которой говорилось об ответственности за ложные сведения в декларациях. Признанного виновным по этой статье могли лишить свободы сроком до двух лет.
- 4 декабря Верховная Рада проголосовала за возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Этот законопроект неоднократно назвали компромиссным, ведь теперь за такие деяния декларантам, которыми являются и народные депутаты, угрожают только штрафы и ограничения свободы.
- Нацагентство по предупреждению коррупции раскритиковало этот закон, заявив, что парламент определил такие деяния не преступлениями, а уголовными проступками, и позволил скрывать имущество. НАПК призвал Зеленского ветировать закон, но он не сделал этого.