Уволенный с должности главы Государственной налоговой службы Сергей Верланов подал заявление в Офис генпрокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского, обвиняя последнего в ложном сообщении о преступлении.

Об этом он заявил в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Вчера мной было подано заявление в Офис генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно ложного сообщения о преступлении. Я думаю, что как раз за 6 месяцев мы поставим в этой ситуации точку”, – сообщил Верланов.

По его словам, налоговая выполнила план впервые за 4 года. Вместе с тем он поблагодарил парламент за организацию Временной следственной комиссии по расследованию фактов коррупции в налоговой и таможни.

Верланов считает, что детальная проверка всех приведенных Уманским фактов, покажет, что они безосновательны.

“Эта площадка (ВСК. – ред.) позволит нам всем сказать по тем фактам, о которых говорил экс-министр Уманский. Там не никаких фактов. Есть распечатки какие-то А4, которые, фактически, говорят о том, что кто-то что-то там недоплачивает. Я абсолютно убежден, что мы на ВСК в последующие шесть месяцев разложим это на атомы и в конце поставим точку в этом деле”, – отметил он.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова, а также его заместителей.