Об этом он заявил в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.
“Вчера мной было подано заявление в Офис генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно ложного сообщения о преступлении. Я думаю, что как раз за 6 месяцев мы поставим в этой ситуации точку”, – сообщил Верланов.
По его словам, налоговая выполнила план впервые за 4 года. Вместе с тем он поблагодарил парламент за организацию Временной следственной комиссии по расследованию фактов коррупции в налоговой и таможни.
Верланов считает, что детальная проверка всех приведенных Уманским фактов, покажет, что они безосновательны.
“Эта площадка (ВСК. – ред.) позволит нам всем сказать по тем фактам, о которых говорил экс-министр Уманский. Там не никаких фактов. Есть распечатки какие-то А4, которые, фактически, говорят о том, что кто-то что-то там недоплачивает. Я абсолютно убежден, что мы на ВСК в последующие шесть месяцев разложим это на атомы и в конце поставим точку в этом деле”, – отметил он.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова, а также его заместителей.
- Напомним, во время работы на посту главы Минфина Игорь Уманский инициировал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главы Гостаможенной службы Максима Нефедова, поскольку бюджет якобы недополучал около 5 млрд грн ежемесячно из-за схем с НДС.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что команда президента обеспокоена ситуацией с коррупцией в налоговой службе и на таможне, где, по словам Уманского, “контрабас” как шел, так и идет. В результате Уманский стал советником Ермака. Его деятельность, по словам главы ОПУ, будет связана с искоренением схем в налоговой и таможне.
- 24 апреля Рада приняла решение о создании Временной следственной комиссии, которая расследует факты, озвученные Уманским.