Видео и фото сноса появились в соцсетях.

Монумент демонтировали во время воскресных протестов в центре города и утопили в реке.

Протестующие привязали веревку к шее памятника и под восторженные вопли толпы сбросили на землю.

#BlackLivesMatter protesters in England, Bristol, tear down statue of 17th century slave trader Edward Colston. pic.twitter.com/HlteX7B8UE — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 7, 2020

Один из участников акции поставил колено на шею лежащей бронзовой фигуре, имитируя действия полицейского при задержании Джорджа Флойда.

Голову и грудь фигуры облили красной краской, имитирующей кровь. Затем памятник проволокли по улице, подтащили к краю набережной и сбросили в воду.

Protesters in Bristol just threw the downed statue of 17thC slaver Edward Colston into the river pic.twitter.com/83rxTCSsQE — Rachael Venables (@rachaelvenables) June 7, 2020

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.