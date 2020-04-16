В Чернобыльской зоне снова пожар

Об этом на своей странице в Facebook сообщает член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

“Песчаная буря раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Также есть новые очаги на территории Биосферного заповедника неподалеку от Дитяток”, – пишет он.

Gepostet von Yaroslav Yemelianenko am Donnerstag, 16. April 2020

Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.