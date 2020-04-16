В Чернобыльской зоне снова пожар

Об этом на своей странице в Facebook сообщает член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
“Песчаная буря раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Также есть новые очаги на территории Биосферного заповедника неподалеку от Дитяток”, – пишет он.
Gepostet von Yaroslav Yemelianenko am Donnerstag, 16. April 2020
Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
- 13 апреля в Чернобыльской зоне, где продолжалась ликвидация лесного пожара, пошел долгожданный дождь.
- По состоянию на 07:00 14 апреля в зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.
- К обеду вторника в Чернобыльской зоне отчуждения было обнаружено два новых очага возгорания.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на 07:15 15 апреля пожар в зоне Чернобыля не активен. На данный момент там тлеют пни и древесина. Очаги тления продолжают тушить.