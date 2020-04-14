Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.
“На 12 часов 14.04.2020 выявлены новые возгорания в с.Кривая Гора Паришевского лесничества и в районе ж/д станции Янов Лубянского лесничества”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что в данный момент продолжаются работы по ликвидации пожаров около сел Лелев и Чистоглазовка на территории Корогодского лесничества.
В свою очередь на территории Денисовецкого лесничества также наблюдается тление травы и кустарника отдельным очагами. В Котовском лесничестве травяной настил тлеет между селами Владимировка, Тарасы и пгт Полесское.
Напомним, что 4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.
По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.
- Основными причинами возгорания в агентстве называют: пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области; короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.
- 9 апреля правоохранители вручили подозрение 27-летнему злоумышленнику, который ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. По его вине огнем было уничтожено 5 га Котовского лесничества, рассказали в Нацполиции.
- В результате пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривен.