Об этом сообщает пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген.

“Хорошие новости от ОБСЕ о договоренности относительно взаимного освобождения и обмена до конца года удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года”, – сказал он.

Напомним, что представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что обмен удерживаемыми лицами до конца года согласован.