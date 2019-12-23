Об этом сообщает пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген.
“Хорошие новости от ОБСЕ о договоренности относительно взаимного освобождения и обмена до конца года удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года”, – сказал он.
Напомним, что представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что обмен удерживаемыми лицами до конца года согласован.
- В среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы.
- Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности о перемирии, которое бы гарантировал президент РФ Владимир Путин.
- Кроме того, он сообщил, что договоренности по обмену удерживаемыми лицами во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске также не удалось достичь.