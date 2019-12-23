Об этом передает российское агентство “ТАСС”.
“Сегодня состоялось внеочередное заседание контактной группы, оно прошло в режиме видеоконференции. Темой заседания стало освобождение и обмен удерживаемых лиц. Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты”, – сказал он.
По словам Грызлова, на переговорах удалось согласовать условия для обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
Ранее в эфире российского “Первого канала” министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для обмена удерживаемыми лицами до Нового года есть препятствия.
- В среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы.
- Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности о перемирии, которое бы гарантировал президент РФ Владимир Путин.
- Кроме того, он сообщил, что договоренности по обмену удерживаемыми лицами во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске также не удалось достичь.