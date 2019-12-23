Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что обмен удерживаемыми лицами до конца года согласован.

Об этом передает российское агентство “ТАСС”.

“Сегодня состоялось внеочередное заседание контактной группы, оно прошло в режиме видеоконференции. Темой заседания стало освобождение и обмен удерживаемых лиц. Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты”, – сказал он.

По словам Грызлова, на переговорах удалось согласовать условия для обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

Ранее в эфире российского “Первого канала” министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для обмена удерживаемыми лицами до Нового года есть препятствия.