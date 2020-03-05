Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Во время голосования за отставку Генпрокурора в Раде произошла словесная перепалка между нардепами Максимом Бужанским и Соломией Бобровской от фракции “Голос”.
Бобровская заявила о наличии “путинят” в этом созыве Рады.
“Тут находятся на только “соросята”, но и “путинята”. Это те, кто оппоненты этого государства, а не политические оппоненты”, — заявила Бобровская.
В свою очередь Бужанский обвинил лидера фракции “Голос” Святослава Вакарчука в коммерческих выступлениях в Беларуси без уплаты налога.
“Я считаю, что “путинята” — это имелся ввиду господин Вакарчук, который не платил налоги годами и крал у нашей армии! Который пел на концерте в Минске, когда мы голосовали законопроекты, касающиеся обороны нашей страны! Вот это, наверно, “путинята”. Вы думайте хоть иногда, когда говорите”, — ответил Бужанский представительнице “Голоса”.
Напомним, что в своем выступлении нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что в стране нет Генерального прокурора, а есть “генеральный прокурор Порошенко и “Европейской солидарности”, которые выступают против его отставки.
В ответ на это нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репрессии.
Выступая перед депутатми Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что под его руководством Офис Генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.
- Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке. Глава ГПУ ушел в отставку.