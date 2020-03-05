Во время внеочередной сессии Верховной Рады представительница фракции "Голос" Соломия Бобровская во время выступления депутата от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского заявила, что в зале есть "путинята".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время голосования за отставку Генпрокурора в Раде произошла словесная перепалка между нардепами Максимом Бужанским и Соломией Бобровской от фракции “Голос”.

Бобровская заявила о наличии “путинят” в этом созыве Рады.

“Тут находятся на только “соросята”, но и “путинята”. Это те, кто оппоненты этого государства, а не политические оппоненты”, — заявила Бобровская.

В свою очередь Бужанский обвинил лидера фракции “Голос” Святослава Вакарчука в коммерческих выступлениях в Беларуси без уплаты налога.

“Я считаю, что “путинята” — это имелся ввиду господин Вакарчук, который не платил налоги годами и крал у нашей армии! Который пел на концерте в Минске, когда мы голосовали законопроекты, касающиеся обороны нашей страны! Вот это, наверно, “путинята”. Вы думайте хоть иногда, когда говорите”, — ответил Бужанский представительнице “Голоса”.

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Напомним, что в своем выступлении нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что в стране нет Генерального прокурора, а есть “генеральный прокурор Порошенко и “Европейской солидарности”, которые выступают против его отставки.

В ответ на это нардеп от “ЕС” Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репрессии.

Выступая перед депутатми Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что под его руководством Офис Генпрокурора работал по закону, а сам он не стал ничьим слугой.