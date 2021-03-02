Фракция "Европейской Солидарности" выдвинула требование к руководству Верховной Рады немедленно внести в повестку дня законопроект об ответственности за коллаборационизм и создание временной следственной комиссии (ВСК) по "вагнеровцам".

Об этом с трибуны ВР сегодня заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, которую цитирует пресс-служба партии.

Политик напомнила, что ровно семь лет тому назад Кремль начал оккупацию украинских территорий.

“Ровно семь лет тому назад Совет Федераций проголосовал за введение российских оккупационных войск на территорию суверенной Украины. И нынешние забывчивые с Банковой не могут вспомнить фамилии тех, кто сдал Крым. Так давайте напомним Зеленскому, что это был Янукович, который обратился с письмом соответствующим к Российской Федерации ввести войска. 90% “ментов”, потому что не поворачивается язык назвать их милицией, Крыма предали тогда присягу, народ украинский и Украину. И руководство этих “ментов” сейчас работает на Банковой”, – отметила Геращенко.

Она напомнила, что на днях президент США Джо Байден выступил с сильным заявлением к седьмой годовщине оккупации Крыма, в котором “очень четко назвал, кто же является захватчиком – это Российская Федерация”.

“И только президент Зеленский боится назвать Путина агрессором, говоря о каких-то сепаратистах на Востоке. На этой неделе президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс. Давайте требовать от Зеленского в присутствии наших европейских партнеров рассказать о том, что перемирия нет ни одного дня, о десятках убитых и раненых только в этом году. О сорванном и заблокированном освобождении заложников, о страданиях миллионов украинцев. На Востоке не сепаратисты, не боевики – там российские оккупационные войска и их наемники. Нужно называть вещи своими именами”, – призвала Геращенко.

Нардеп отметила, что необходимо немедленно принять закон о коллаборационизме. Геращенко напомнила, что соответствующий документ “Евросолидарность” ранее внесла в ВР.

“Конечно, монобольшинству “лишь бы не Порошенко”, и в тот же день они зарегистрировали свой похожий законопроект. Мы не будем здесь рвать на себе вышиванки, кто больший патриот. Главное принять этот закон”, – заявила Геращенко.

“Мы требуем от главы Верховной Рады немедленно в повестку дня внести законопроект о коллаборационизме, как и ВСК по “вагнеровцам”. Потому что это неприлично, когда в высоких кабинетах государства сидят предатели, которые сегодня вновь предают украинских разведчиков, сдают их”, – подытожила Геращенко.

Стоит отметить, что сегодня Рада 232 голосами поддержала проект постановления № 4690-4 о внесении изменений в повестку дня пятой сессии. Однако в списке законопроектов, включенных в повестку дня, нет ни вопроса о коллаборационизме, ни ВСК по “вагнеровцам”.

Пятый президент и лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко требует немедленно создать временную парламентскую следственную комиссию (ВСК) относительно сорванной спецоперации по задержанию российских боевиков с ЧВК “Вагнер”.