Дело «вагнеровцев»: бывшего главу разведки Минобороны Бурбу выселили из дома и сняли охрану

Бывшего главу Главного управления разведки (ГУР) Василия Бурбу, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов в Беларуси, выселили из дома и убрали охрану.

Об этом пишет издание Цензор.НЕТ.

22 февраля без предупреждения выселили семью генерал-полковника ГУР Минобороны Василия Бурбы из охраняемого поселка в Конча-Заспе.

Бурбу, который владеет информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственная защита на данный момент – машина, предоставленная посольством США, пишет главред издания Юрий Бутусов.

По данным источников Цензор.НЕТ, президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату российских военных компании “Вагнера”, которую проводило Главное управление разведки Минобороны совместно со спецслужбами США и Турции в июле 2020 года.

Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и Офисе Генпрокурора, где полностью подтвердили факт предательства и срыва спецоперации против террористов “Вагнера” после совещания в Офисе Президента 24 июля.

Напомним, что “Вагнер” – это частная российская военная компания, которая поставляет обученных бойцов для военных операций в Украине и других странах мира. 26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Евгения Пригожина – владельца этой компании.

По данным Цензор.НЕТ, накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой встретился сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе должность посла Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с “вагнеровцами”, отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем Bellingcat Христо Грозевым. В противном случае – Бурба получил прямые угрозы – выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных производств. Бурба отказался от такой сделки. После последовали угрозы.

Как пишет издание, такой беспрецедентный шантаж связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК “Вагнера” и, в частности, о провале спецоперации по захвату “вагнеровцев”. По данным источников Цензор.НЕТ, Грозеву звонил лично глава Офиса президента Андрей Ермак, пытался узнать, что будет в фильме.

Юрий Бутусов отмечает, что первая часть “Вагнергейта” выйдет в марте, а летом будет большой фильм.