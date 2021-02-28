Дело «вагнеровцев»: бывшего главу разведки Минобороны Бурбу выселили из дома и сняли охрану

Об этом пишет издание Цензор.НЕТ.
22 февраля без предупреждения выселили семью генерал-полковника ГУР Минобороны Василия Бурбы из охраняемого поселка в Конча-Заспе.
Бурбу, который владеет информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственная защита на данный момент – машина, предоставленная посольством США, пишет главред издания Юрий Бутусов.
По данным источников Цензор.НЕТ, президент Владимир Зеленский приказал заставить замолчать свидетелей провала спецоперации по захвату российских военных компании “Вагнера”, которую проводило Главное управление разведки Минобороны совместно со спецслужбами США и Турции в июле 2020 года.
Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и Офисе Генпрокурора, где полностью подтвердили факт предательства и срыва спецоперации против террористов “Вагнера” после совещания в Офисе Президента 24 июля.
Напомним, что “Вагнер” – это частная российская военная компания, которая поставляет обученных бойцов для военных операций в Украине и других странах мира. 26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Евгения Пригожина – владельца этой компании.
По данным Цензор.НЕТ, накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой встретился сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил Бурбе должность посла Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с “вагнеровцами”, отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем Bellingcat Христо Грозевым. В противном случае – Бурба получил прямые угрозы – выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных производств. Бурба отказался от такой сделки. После последовали угрозы.
Как пишет издание, такой беспрецедентный шантаж связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК “Вагнера” и, в частности, о провале спецоперации по захвату “вагнеровцев”. По данным источников Цензор.НЕТ, Грозеву звонил лично глава Офиса президента Андрей Ермак, пытался узнать, что будет в фильме.
Юрий Бутусов отмечает, что первая часть “Вагнергейта” выйдет в марте, а летом будет большой фильм.
Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?
В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.
Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.
Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.
Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.
24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.
Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.
Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.
Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.
В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.
- 4 сентября народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Владимир Арьев предоставил доказательства того, что Служба безопасности Украины проводила спецоперацию по боевиков “Вагнера”, а человек из Офиса президента причастен к ее срыву. Тогда же партия “ЕС” призвали создать временную следственную комиссию для выяснения обстоятельств срыва спецоперации украинских спецслужб.
- 9 сентября суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении председателя Офиса Зеленского Андрея Ермака относительно “слитой” операции по “вагнеровцам”.
- 29 сентября в Верховной Раде Украины впервые рассмотрели в зале электронную петицию. Она касалась создания временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможной государственной измены в деле “вагнеровцев”.
- Сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Артур Герасимов отмечал, что постановление о создании ВСК в деле “вагнеровцев” блокируется в Верховной Раде командой президента Владимира Зеленского.