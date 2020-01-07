В иранском городе Керман во время массового прощания с погибшим командующим корпусом стражей исламской революции Касемом Сулеймани произошла давка, в которой погибли не менее 35 человек.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Согласно сообщениям иранского телевидения, Касема Сулеймани похоронили в его родном городе Керман. Попрощаться с ним пришли несколько тысяч человек, хотя точная цифра не сообщается. Во время траурной церемонии произошла давка, во время которой 48 человек получили травмы.

По данным агентства Associated Press, накануне в Тегеране проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.

Сулеймани считался вторым самым влиятельным человеком в Иране после верховного лидера Хаменеи. Но США видели в нем террориста и угрозу американским войскам.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.