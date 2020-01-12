Пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что была создана специальная рабочая группа по консульским делам, призванная оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном.

Об этом сообщает новостное агентство Mehr.

Пресс-секретарь выразил соболезнование семьям жертв катастрофы.

Он также подчеркнул, что всем политическим и консульским миссиям было приказано тщательно обрабатывать просьбы семей.

8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.