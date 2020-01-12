Об этом сообщает новостное агентство Mehr.
Пресс-секретарь выразил соболезнование семьям жертв катастрофы.
Он также подчеркнул, что всем политическим и консульским миссиям было приказано тщательно обрабатывать просьбы семей.
8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Европейский союз ожидает от Ирана проведения всеобъемлющего и прозрачного расследования крушения украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ.