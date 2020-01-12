Соответствующее заявление обнародовала Европейская внешнеполитическая служба.

В ЕС отметили, что принимают к сведению заявление иранских властей, взявших на себя ответственность за трагедию.

“Мы сожалеем об этой трагедии, которая привела к гибели многих людей из разных стран, и мы выражаем наши искренние соболезнования их семьям и близким. С учетом обязательств, данных президентом Рухани (президентом Ирана Хасаном Рухани, – ред.), ЕС ожидает, что Иран продолжит полное сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование, которое должно соответствовать международным стандартам, в отношении того, как произошла эта трагедия”, – подчеркивается в заявлении.

В нем также указано, что нужно предпринять меры, чтобы подобные катастрофы “больше никогда не происходили”.

С отдельным заявлением выступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал признание Ираном вины в крушении самолета “важным первым шагом”.

“Признание Ираном того, что рейс 752 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” был сбит по ошибке их вооруженными силами, является важным первым шагом. Это будет невероятно трудное время для всех тех семей, которые потеряли близких в таких трагических обстоятельствах. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семьи четырех британских жертв и обеспечить, чтобы они получили ответы, которые они заслуживают”, – говорится в заявлении.

Джонсон также высказался за проведение всеобъемлющего, прозрачного и независимого международного расследования и репатриации погибших.

“Великобритания будет тесно сотрудничать с Канадой, Украиной и другими нашими международными партнерами, пострадавшими в результате этой аварии”, – добавил политик.