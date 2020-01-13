Об этом сообщает “Радио Свобода”.
“Нас обвинили во лжи и скрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером в четверг, было основано на наблюдениях по поводу широкомасштабной психологической войны, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты и информации, которая была в администрации, что причиной этого несчастного случая не была ракета”, – заявил спикер.
По словам спикера власти, военное командование отказывалось сообщать правду администрации президента.
Помимо того, он добавил, что Рухани не знал о реальном положении дел до полудня 10 января, когда созвал национальный совет обороны. Только на совете генеральный штаб Вооруженных сил взял на себя ответственность за авиакатастрофу.
“К сожалению, задержка и неспособность своевременно распространить информацию по поводу несчастного случая принесла непоправимый вред нашему социальному капиталу”, – сказал спикер.
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