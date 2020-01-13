Спикер президента Ирана заявил, что Хасан Рухани не знал о том, что самолет украинских авиалиний был сбит.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

“Нас обвинили во лжи и скрытии информации, но на самом деле все было не так. То, что я заявлял вечером в четверг, было основано на наблюдениях по поводу широкомасштабной психологической войны, которую ведут против иранского народа Соединенные Штаты и информации, которая была в администрации, что причиной этого несчастного случая не была ракета”, – заявил спикер.

По словам спикера власти, военное командование отказывалось сообщать правду администрации президента.

Помимо того, он добавил, что Рухани не знал о реальном положении дел до полудня 10 января, когда созвал национальный совет обороны. Только на совете генеральный штаб Вооруженных сил взял на себя ответственность за авиакатастрофу.

“К сожалению, задержка и неспособность своевременно распространить информацию по поводу несчастного случая принесла непоправимый вред нашему социальному капиталу”, – сказал спикер.