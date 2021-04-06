Об этом заявил прокурор Ирана Голамаббас Торки, сообщают иранское государственное информационное агентство IRNA и агентство Associated press.
Как отмечает AP, сообщение об обвинениях последовало после того, как Тегеран начал непрямые переговоры с Западом по поводу своей ядерной программы.
“Также было выдвинуто обвинительное заключение по делу об украинском самолете, проведено серьезное и точное расследование, и предъявлены обвинительные акты в отношении 10 виновных лиц”, – приводит IRNA слова прокурора.
Имен фигурантов дела Голамаббас Торки не назвал.
Напомним, 8 января 2020 года, под Тегераном (Иран) был сбит ракетами украинский самолет Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. В связи с этим пять стран выступили с совместным заявлением.
- По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета “Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
- 30 октября правительство Ирана утвердило сумму компенсации в 150 тысяч долларов или ее эквивалент в других валютах для семей каждой жертвы катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”.
- 17 марта 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбивании украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как “враждебный объект”. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал документ и обвинил Иран в сокрытии истинных причин сбивания украинского самолета.