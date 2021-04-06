В Иране десяти должностным лицам было предъявлено обвинение по делу о причастности к сбиванию украинского пассажирского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в 2020 году, в результате чего погибло 176 человек.

Об этом заявил прокурор Ирана Голамаббас Торки, сообщают иранское государственное информационное агентство IRNA и агентство Associated press.

Как отмечает AP, сообщение об обвинениях последовало после того, как Тегеран начал непрямые переговоры с Западом по поводу своей ядерной программы.

“Также было выдвинуто обвинительное заключение по делу об украинском самолете, проведено серьезное и точное расследование, и предъявлены обвинительные акты в отношении 10 виновных лиц”, – приводит IRNA слова прокурора.

Имен фигурантов дела Голамаббас Торки не назвал.

Напомним, 8 января 2020 года, под Тегераном (Иран) был сбит ракетами украинский самолет Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. В связи с этим пять стран выступили с совместным заявлением.