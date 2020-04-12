В Италии зафиксирован самый низкий с 19 марта показатель смертности среди пациентов, у которых диагностирован коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, за сутки в Италии умер 431 пациент, заразившийся коронавирусом.

Это самый низкий показатель смертности от вируса, начиная с 19 марта, когда в стране было подтверждено 427 летальных случаев.

Днем ранее власти сообщили о 619 смертях.

Агентство гражданской защиты Италии сообщило, что общее число погибших с момента вспышки 21 февраля возросло до 19 899, что является вторым по величине показателем в мире после США.

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса возросло до 156 363, что является третьим по величине мировым показателем после США и Испании.

В воскресенье, 12 апреля, в реанимациях находились 3 343 пациента (против 3 381 в субботу).

Как отмечает агентство Bloomberg, сокращение количества пациентов интенсивной терапии указывает на то, что вспышка вируса постепенно ослабевает.

“Признаком улучшения является то, что количество пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, уменьшается девятый день подряд после того, как оно стабильно росло до 3 апреля до пика в 4 068 человек”, – говорится в публикации.

Как заявил в интервью одному из телеканалов специалист по инфекционным болезням миланской больницы Sacco Массимо Галли, “худшее из первой большой волны эпидемии исчерпывает себя”.

“Ситуация улучшается, потому что все меньше людей нуждаются в интенсивной терапии”, – отметил он.

По мнению Галли, улучшение стало результатом жестких карантинных мер в Италии.

Стоит отметить, что премьер-министр страны Джузеппе Конте продлил общенациональный карантин до 3 мая в связи с пандемией коронавируса. Однако он допустил, что работа предприятий, закрытых из-за карантина может восстановиться раньше этого срока.