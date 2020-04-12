Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, за сутки в Италии умер 431 пациент, заразившийся коронавирусом.
Это самый низкий показатель смертности от вируса, начиная с 19 марта, когда в стране было подтверждено 427 летальных случаев.
Днем ранее власти сообщили о 619 смертях.
Агентство гражданской защиты Италии сообщило, что общее число погибших с момента вспышки 21 февраля возросло до 19 899, что является вторым по величине показателем в мире после США.
Количество официально подтвержденных случаев коронавируса возросло до 156 363, что является третьим по величине мировым показателем после США и Испании.
В воскресенье, 12 апреля, в реанимациях находились 3 343 пациента (против 3 381 в субботу).
Как отмечает агентство Bloomberg, сокращение количества пациентов интенсивной терапии указывает на то, что вспышка вируса постепенно ослабевает.
“Признаком улучшения является то, что количество пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, уменьшается девятый день подряд после того, как оно стабильно росло до 3 апреля до пика в 4 068 человек”, – говорится в публикации.
Как заявил в интервью одному из телеканалов специалист по инфекционным болезням миланской больницы Sacco Массимо Галли, “худшее из первой большой волны эпидемии исчерпывает себя”.
“Ситуация улучшается, потому что все меньше людей нуждаются в интенсивной терапии”, – отметил он.
По мнению Галли, улучшение стало результатом жестких карантинных мер в Италии.
Стоит отметить, что премьер-министр страны Джузеппе Конте продлил общенациональный карантин до 3 мая в связи с пандемией коронавируса. Однако он допустил, что работа предприятий, закрытых из-за карантина может восстановиться раньше этого срока.
- 4 апреля в Италии впервые с начала эпидемии коронавируса COVID-19 снизилось количество пациентов в интенсивной терапии.
- В Италии более 99 % умерших вследствие заболевания коронавирусом COVID-19 имели также и другие проблемы со здоровьем.
- В конце февраля итальянские власти все еще призывали туристов посетить Милан, несмотря на первые летальные случаи из-за коронавируса COVID-19 в стране.