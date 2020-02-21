Об этом сообщает Israel National News.
Информацию обнародовали в министерстве здравоохранения Израиля.
Женщина, заразившаяся коронавирусом, была в числе 11 эвакуированных израильских граждан. Сейчас она с остальными пассажирами лайнера на карантине. Ее изолировали в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере в центральной части Израиля.
У остальных 10 признаков заражения пока не диагностировали.
В больницах Японии находятся четверо граждан Израиля, заразившихся коронавирусом.
Еще один израильский гражданин в Украине. Его эвакуировали из китайского Уханя вместе с украинцами.
Карантин на лайнере длился с 4 февраля. 19 февраля его покинули первые пассажиры, которые не были заражены. Сегодня планируют отпустить еще 500.
- Власти Японии заявила, что на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили 79 новых случаев заражения. Общее количество больных судне составляет 620 человек.
- У двоих граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус 2019-nCoV.
- На круизном лайнере вследствие заражения коронавирусом скончались два пассажира.
- Европейский союз заявил о готовности профинансировать расходы на эвакуацию граждан стран-членов с круизного лайнера Diamond Princess. Из Италии в Японию уже отправили два спецрейса с медицинскими работниками на борту.
- Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован китайский коронавирус Covid-19, сейчас находятся в больницах Токио. Тесты, подтверждающие их выздоровление, пока не сделаны.