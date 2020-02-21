В Израиле медики официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась женщина, которую власти эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в четверг.

Об этом сообщает Israel National News.

Информацию обнародовали в министерстве здравоохранения Израиля.

Женщина, заразившаяся коронавирусом, была в числе 11 эвакуированных израильских граждан. Сейчас она с остальными пассажирами лайнера на карантине. Ее изолировали в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере в центральной части Израиля.

У остальных 10 признаков заражения пока не диагностировали.

В больницах Японии находятся четверо граждан Израиля, заразившихся коронавирусом.

Еще один израильский гражданин в Украине. Его эвакуировали из китайского Уханя вместе с украинцами.

Карантин на лайнере длился с 4 февраля. 19 февраля его покинули первые пассажиры, которые не были заражены. Сегодня планируют отпустить еще 500.